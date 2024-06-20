Артемов назвал возможный вариант решения с ливневками в Кальном

Виталий Артемов проинспектировал работу городских служб по ликвидации последствий непогоды. В ближайшие выходные запланированы посещения территорий, которые чаще всего упоминаются в обращениях относительно их содержания и благоустройства.
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