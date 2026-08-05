Иран тестирует новое мощное оружие: достанет до всех баз США на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 5 августа, ФедералПресс. На Ближнем Востоке нарастает беспрецедентная напряженность: посольства США в регионе призывают граждан к возможной эвакуации, а СМИ сообщают о планах масштабного удара по энергетической инфраструктуре Ирана.
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