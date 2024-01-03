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В РФС рассказали о зарплатах футбольных арбитров

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев рассказал, что зарплаты футбольных арбитров формируются из фиксированной и бонусной частей, вторая может составлять до 30%.

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