t.me/GrArtamonov Режим ЧС локального характера ввели в Подольске из-за отсутствия отопления в микрорайоне Климовск, сообщил 6 января глава городского округа Подольск Григорий Артамонов в своем канале в Telegram.
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