Сфера ИИ заинтересовалась малыми языковыми моделями — они дешевле и эффекти...

Сфера ИИ заинтересовалась малыми языковыми моделями — они дешевле и эффективнее больших в конкретных задачахНа рынке ИИ сейчас наблюдается тренд на использование малых языковых моделей (SLM), которые имеют меньше параметров, чем большие языковые модели (LLM), и лучше подходят для более узкого круга задач, пишет журнал Wired.