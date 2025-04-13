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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Сфера ИИ заинтересовалась малыми языковыми моделями — они дешевле и эффекти...

Сфера ИИ заинтересовалась малыми языковыми моделями — они дешевле и эффекти...

Сфера ИИ заинтересовалась малыми языковыми моделями — они дешевле и эффективнее больших в конкретных задачахНа рынке ИИ сейчас наблюдается тренд на использование малых языковых моделей (SLM), которые имеют меньше параметров, чем большие языковые модели (LLM), и лучше подходят для более узкого круга задач, пишет журнал Wired.

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