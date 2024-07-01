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Новый Нижегородский

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Военнослужащий из г.о.г. Шахунья погиб в ходе спецоперации на...

Военнослужащий из г.о.г. Шахунья погиб в ходе спецоперации на...

Военнослужащий из г.о.г. Шахунья погиб в ходе спецоперации на Украине. 02 июля 2024 г. в последний путь провожаем рядового Гончарова Руслана Евгеньевича, (гранатометчик мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты отряда штурмовой 128 отдельного мотострелкового батальона войсковой части 41772), погибшего в ходе специальной военной операции 20 июня 2024 г.

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