Военнослужащий из г.о.г. Шахунья погиб в ходе спецоперации на Украине. 02 июля 2024 г. в последний путь провожаем рядового Гончарова Руслана Евгеньевича, (гранатометчик мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты отряда штурмовой 128 отдельного мотострелкового батальона войсковой части 41772), погибшего в ходе специальной военной операции 20 июня 2024 г.