Новый мощный удар по Харькову: поражены энергостанции и заводы - фото

Местное подполье насчитало не менее 16 попаданий – Лебедев.Русская армия минувшей ночью нанесла очередной удар по объектам в Харькове и соседнем Чугуеве по объектам, задействованным в военно-промышленной сфере Украины.
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