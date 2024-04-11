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Новый мощный удар по Харькову: поражены энергостанции и заводы - фото

Новый мощный удар по Харькову: поражены энергостанции и заводы - фото

Местное подполье насчитало не менее 16 попаданий – Лебедев.Русская армия минувшей ночью нанесла очередной удар по объектам в Харькове и соседнем Чугуеве по объектам, задействованным в военно-промышленной сфере Украины.

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