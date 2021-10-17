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За сутки в Украине против COVID-19 вакцинировали почти 148,5 тысяч человек

За сутки в Украине против COVID-19 вакцинировали почти 148,5 тысяч человек

В Украине за минувшие сутки, 16 октября, против COVID-19 вакцинировали 82 тысячи 200 человек. При этом одну дозу получили 48 646 человек, а полностью иммунизированы – 34 154 человек.

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