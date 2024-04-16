Доцент Рыжих: Пенсии работников угольной отрасли повысят в мае

В мае 2024 года увеличат пенсии членов летных экипажей, работников угольной промышленности, а также тех граждан, которые получат в этом месяце первую группу инвалидности, и тех, чей возраст превысит 80 лет.
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