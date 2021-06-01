Медведев: Единая Россия получает статус правящей партии на выборах в отличие от КПСС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Председатель "Единой России", зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не видит аналогии между КПСС и единороссами, поскольку "Единая Россия" регулярно подтверждает свой статус правящей партии путем выборов.