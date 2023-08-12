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Джейк Пол: «Уайт зарабатывает на футболках в честь поединка Маска и Цукерберга. Было бы неплохо пустить часть выручки на пенсионный фонд для бойцов»

«Илон Маск – настоящий босс боссов. Тем временем Дана Уайт продает футболки «Musk Zuck». Вот, что ты делаешь.

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