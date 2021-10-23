Театр абсурда

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Один из газопроводов в Европу будет остановлен в ноябре

Один из газопроводов в Европу будет остановлен в ноябре

С ноября поставки газа в Испанию из Алжира через Марокко остановятся.С этого месяца заканчивается действие транзитного контракта по газопроводу Магриб — Европа (GME), и, судя по данным испанского оператора, Алжир продлевать соглашение не намерен.

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