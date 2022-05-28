Ракета «Циркон» поразила морскую мишень в Белом море

Испытания гиперзвуковой ракеты прошли успешно.фото: vk.com/mil--> Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил успешный испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон», которая поразила морскую мишень в Белом море, сообщает 28 мая пресс-служба Минобороны РФ.
Испытания гиперзвуковой ракеты прошли успешно.фото: vk.com/mil--> Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил успешный испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон», которая поразила морскую мишень в Белом море, сообщает 28 мая пресс-служба Минобороны РФ.
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