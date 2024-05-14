БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Проект безэкипажных катеров для инженерных войск

Проект безэкипажных катеров для инженерных войск

Многоцелевой безэкипажный катер "Визир" от Кингисеппского машиностроительного завода. Фото КМЗ В недавнем прошлом отечественная оборонная промышленность плотно занялась разработкой перспективных безэкипажных катеров и подводных аппаратов ударного назначения.

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