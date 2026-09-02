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Царьград

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Солодов объявил о строительстве 100 тыс. кв. м жилья в Вилючинске

Солодов объявил о строительстве 100 тыс. кв. м жилья в Вилючинске

Владимир Солодов заявил о планах построить 100 тыс. кв. м жилья в Вилючинске, Камчатка. Об этом рассказал на Восточном экономическом форуме, который пройдет с 1 по 4 сентября.

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