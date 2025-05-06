Развернуты отчаянные поиски двух пропавших в лесу детей

Поиски двух маленьких детей, пропавших в канадских лесах, продолжаются несколько дней. Официальные лица полагают, что шестилетняя Лили и четырехлетний Джек Салливан пропали в лесах Новой Шотландии в пятницу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии