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РИА: российский зенитчик с помощью автомата Калашникова сбил более 20 дронов ВСУ

РИА: российский зенитчик с помощью автомата Калашникова сбил более 20 дронов ВСУ

Военнослужащий зенитного дивизиона 35-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады группировки "Центр" Дмитрий Сухушин рассказал РИА Новости, что сбил в одиночку более 20 беспилотников Вооруженных сил Украины.

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