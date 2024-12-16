РИА: российский зенитчик с помощью автомата Калашникова сбил более 20 дронов ВСУ

Военнослужащий зенитного дивизиона 35-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады группировки "Центр" Дмитрий Сухушин рассказал РИА Новости, что сбил в одиночку более 20 беспилотников Вооруженных сил Украины.
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