Москва ожидает лидеров ОДКБ на параде Победы

МОСКВА, 28 февраля, ФедералПресс. Российская сторона рассчитывает, что главы всех государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности, примут участие в торжественном параде в честь Дня Победы 9 мая в Москве.
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