Russia next year will increase the production of cheap jet missiles. This was stated on the air of United TV News by Adviser to the President of Ukraine Serhiy Flash Beskrestnov.
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