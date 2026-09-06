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The Eurasia Daily news agency

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Reactive evolution: Russia is already hitting "Geranium-5" in Kiev and will go further — Flash

Reactive evolution: Russia is already hitting "Geranium-5" in Kiev and will go further — Flash

Russia next year will increase the production of cheap jet missiles. This was stated on the air of United TV News by Adviser to the President of Ukraine Serhiy Flash Beskrestnov.

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