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Мужчина получил ранение при обстреле Старомихайловки со стороны ВСУ

Мужчина получил ранение при обстреле Старомихайловки со стороны ВСУ

Один человек пострадал в результате обстрела украинскими войсками посёлка Старомихайловка в ДНР. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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