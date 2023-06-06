Мужчина получил ранение при обстреле Старомихайловки со стороны ВСУ

Один человек пострадал в результате обстрела украинскими войсками посёлка Старомихайловка в ДНР. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Один человек пострадал в результате обстрела украинскими войсками посёлка Старомихайловка в ДНР. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
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