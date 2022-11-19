Франс Пресс: Харрис призвала Си Цзиньпина к открытой коммуникации между США и Китаем

Вице-президент США Камала Харрис провела короткую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и призвала к открытому общению между Вашингтоном и Пекином, сообщает Франс Пресс со ссылкой на американского чиновника.
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