Uspei.com

12 подписчиков

Франс Пресс: Харрис призвала Си Цзиньпина к открытой коммуникации между США и Китаем

Вице-президент США Камала Харрис провела короткую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и призвала к открытому общению между Вашингтоном и Пекином, сообщает Франс Пресс со ссылкой на американского чиновника.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх