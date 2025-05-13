Кандидат в президенты Польши Ментцен заявил, что ему безразлично, чей будет Крым

Кандидат в президенты Польши от коалиции «Конфедерация» Славомир Ментцен во время предвыборных дебатов заявил, что Варшаве неважно, где пройдет новая граница между Россией и Украиной и кому будет принадлежать Крым.
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