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Политика как она есть

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«Осталось 30 дней»: в Раде раскрыли, что Маск пытается сказать Зеленскому

«Осталось 30 дней»: в Раде раскрыли, что Маск пытается сказать Зеленскому

Американский предприниматель Илон Маск делает все, чтобы у президента Украины Владимира Зеленского не осталось союзников, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

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