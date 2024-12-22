«Осталось 30 дней»: в Раде раскрыли, что Маск пытается сказать Зеленскому

Политика как она есть

Американский предприниматель Илон Маск делает все, чтобы у президента Украины Владимира Зеленского не осталось союзников, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.