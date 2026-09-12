Нягу надеется на возвращение Кишинева к переговорам с Приднестровьем

Приднестровье надеется, что США помогут вернуть Кишинев к переговорам с Тирасполем. Вице-премьер Виталий Нягу ожидает от ОБСЕ действий по разблокировке импорта медикаментов и подчеркивает важность участия американских дипломатов в формате "5+2".