До Китая — дорогой подать. Что принесет Алтаю проект международной "железки"

Трансграничная магистраль может стать уникальным экспериментом сотрудничества России со странами глобального Юга Строительство железной дороги в Китай через Алтайский край и Республику Алтай могло бы сыграть важную геополитическую роль, а также содействовать развитию региональной экономики, однако этот амбициозный план наталкивается на технические трудности и довольно дорогой, считают некоторые наблюдатели.
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