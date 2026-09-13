До Китая — дорогой подать. Что принесет Алтаю проект международной "железки"

Трансграничная магистраль может стать уникальным экспериментом сотрудничества России со странами глобального Юга Строительство железной дороги в Китай через Алтайский край и Республику Алтай могло бы сыграть важную геополитическую роль, а также содействовать развитию региональной экономики, однако этот амбициозный план наталкивается на технические трудности и довольно дорогой, считают некоторые наблюдатели.