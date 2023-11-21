Княгиня Шарлен и князь Альбер на гала-концерте в честь Национального дня Монако

Княгиня Шарлен и князь Альбер появились вместе на гала-концерте в честь Национального дня Монако. 45-летняя Шарлен пришла на мероприятие в образе в стиле "Старый Голливуд" — ярком красном платье, усыпанном пайетками.
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