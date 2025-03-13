Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 825 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина
    Послушай авто статьи ,чего ты этим высером попытался добиться? Опорочить Путина и возвеличить рябого параличного срал..."Оделся как Стали...
  • Галина Берелюк
    А у нас ничего не попутали? Выдавать им ещё и жилищные сертификаты, у нас бывшие и настоящие сироты бегают по судам и...«Получил повестку...
  • Андрей
    и нечего раздавать гражданство этим "кому попало"«Получил повестку...

Верховный посетил пункт управления Курской группировкой

Верховный посетил пункт управления Курской группировкой

Как только  я  решила   немного  поныть  насчёт того, что   добрые   русские  люди   опасаются,  что  наши  пойдут на  предложенное  пендосами  перемирие, то есть  замутят   новый договорнячок,  как  произошло  новое  событие, несколько  успокоившее   добрых    русских  людей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх