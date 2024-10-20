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"Самая неожиданная пара". В сети обсуждают пост Прохора Шаляпина, который заступился за Настю Ивлееву

"Самая неожиданная пара". В сети обсуждают пост Прохора Шаляпина, который заступился за Настю Ивлееву

Новый пост Прохора Шаляпина в соцсетях вызвал резонанс в сети. Дело в том, что певец опубликовал совместное фото с Настей Ивлеевой, которую “отменили” после скандальной “голой” вечеринки, а в подписи к снимку заступился за нее.

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