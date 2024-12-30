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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Ученые предупреждают об опасности нового штамма вируса птичьего гриппа H5N1

Ученые предупреждают об опасности нового штамма вируса птичьего гриппа H5N1

Новый штамм вируса птичьего гриппа может стать одной из самых серьезных угроз в 2025 году. Это станет возможным в случае мутации штамма, позволяющей вирусу передаваться от человека к человеку, сообщает портал The Conversation.

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