Ученые предупреждают об опасности нового штамма вируса птичьего гриппа H5N1

Новый штамм вируса птичьего гриппа может стать одной из самых серьезных угроз в 2025 году. Это станет возможным в случае мутации штамма, позволяющей вирусу передаваться от человека к человеку, сообщает портал The Conversation.
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