Армия России нанесла удары по мосту и сразу двум РЛС врага, — Минобороны (ВИДЕО)

Расчёты «Герани-4 Сикер» поразили автомобильный мост в районе Маяков Одесской области, использовавшийся ВСУ для движения транспорта с грузами военного назначения, заявили в Минобороны.
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