Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Володя, это не я»: Зеленский рассказал об извинениях Лукашенко в первые дни СВО

«Володя, это не я»: Зеленский рассказал об извинениях Лукашенко в первые дни СВО

Пресс-служба президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что белорусский коллега Александр Лукашенко извинился перед ним в телефонном разговоре в первые дни после начала российской военной операции.

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