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Илон Маск собрался делать ракетное топливо из углекислого газа

Илон Маск собрался делать ракетное топливо из углекислого газа

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, который в настоящее время является самым богатым человеком в мире по версии Forbes, объявил о старте программы по использованию углекислого газа из атмосферы и превращении его в ракетное топливо.

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