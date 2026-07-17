Более 70% IT-специалистов думают о смене работы

Доля IT-специалистов, которые задумываются о смене работы, за год выросла на 6 п.п., до 73%, выявило исследование агентства «Марк аналитик», проведенном для «ИКС холдинга» (есть в распоряжении Frank Media).
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