В филиале «Азот» началась летняя оздоровительная кампания

БЕРЕЗНИКИ, 4 июня, ФедералПресс. В этом году в рамках летней оздоровительной кампании филиала «Азот» «ОХК «Уралхим» в загородных центрах отдохнут 378 детей сотрудников предприятия в возрасте от семи до 14 лет.
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