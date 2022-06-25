В Бобруйске общественные объединения Беларуси и России подписали Меморандум о сотрудничестве.

23 июня 2022 года войдет в историю Бобруйска как день подписания Меморандума о сотрудничестве между Ленинской районной организацией Бобруйска РOO ´Белая Русь´ и Местной общественной организацией ´Белорусская национально-культурная автономия ´Нёман´ городского округа Тольятти.