Bobruin.by . Мой Бобруйск

20 подписчиков

В Бобруйске общественные объединения Беларуси и России подписали Меморандум о сотрудничестве.

В Бобруйске общественные объединения Беларуси и России подписали Меморандум о сотрудничестве.

23 июня 2022 года войдет в историю Бобруйска как день подписания Меморандума о сотрудничестве между Ленинской районной организацией Бобруйска РOO ´Белая Русь´ и Местной общественной организацией ´Белорусская национально-культурная автономия ´Нёман´ городского округа Тольятти.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх