В Румынии арестовали супругов по делу о принудительном изъятии почки

Супружескую пару из Румынии арестовали по делу о торговле людьми с целью изъятия органов. Задержание провели на родине подозреваемых по запросу немецкой стороны, власти Германии добиваются их экстрадиции.
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