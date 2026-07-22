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Аргументы и Факты

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В Румынии арестовали супругов по делу о принудительном изъятии почки

В Румынии арестовали супругов по делу о принудительном изъятии почки

Супружескую пару из Румынии арестовали по делу о торговле людьми с целью изъятия органов. Задержание провели на родине подозреваемых по запросу немецкой стороны, власти Германии добиваются их экстрадиции.

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