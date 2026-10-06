Саудовская Аравия: Главное управление гражданской авиации объявило, что три человека получили ранения в результате авиаударов по международному аэропорту имени короля Абдель Азиза (JED/OEJN) в Джидде и аэропорту Неджрана (EAM/OENG) в вечерние часы 5 октября.
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