Военный MMO-экшен War Thunder получил крупное обновление Alpha Strike Военный многополь...

Военный MMO-экшен War Thunder получил крупное обновление Alpha StrikeВоенный многопользовательский экшен War Thunder получил первое крупное обновление в 2024 году под названием Alpha Strike, которое привнесло в игру десятки новых моделей техники, подветку венгерской авиации, новую карту “Новая Голландия” и другой контент с различными улучшениями.