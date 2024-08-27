Страна и люди
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Страна и люди

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ВСУ потеряли около сотни боевиков при попытках занять Малую Локню

ВСУ потеряли около сотни боевиков при попытках занять Малую Локню

Военнослужащие мотострелкового батальона группировки войск «Север» помешали подразделениям ВСУ прорваться в населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области, заняв оборону в здании исправительной колонии № 11.

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