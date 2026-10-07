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Совет по дому

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«Королевский» пирог за считанные минуты: как приготовить нежную творожную ватрушку без замеса теста

«Королевский» пирог за считанные минуты: как приготовить нежную творожную ватрушку без замеса теста

Творожная ватрушка – это уютная домашняя выпечка с румяным тестом и нежной творожной начинкой, которая идеально подходит к чаю или кофе.

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