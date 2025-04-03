Почему в СССР почти не было клещей

В Советском Союзе проблема с укусами клещей, а, следовательно, и с переносимыми этими членистоногими заболеваниями не стояла так остро, как в современной России (по последним данным, ежегодно к врачам обращаются от 400 до 500 тысяч укушенных россиян).
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