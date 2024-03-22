Китай испытал ранний прототип ядерного ракетного двигателя для полетов на Марс

В рецензируемом журнале Scientia Sinica Technology Китайской академии наук вышла статья, сообщающая об успешных испытаниях раннего прототипа ядерного ракетного двигателя мощностью 1,5 Мвт, сообщает South China Morning Post.
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