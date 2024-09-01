Сравнение лучших кругов Ландо Норриса и Макса Ферстаппена в квалификации. Видео

Сравнение лучших кругов Ландо Норриса и Макса Ферстаппена в квалификации. ВидеоMcLarenВ квалификации Гран При Италии двух первых пилотов чемпионата Макса Ферстаппена и Ландо Норриса разделили семь позиций и 0,695 секунды.