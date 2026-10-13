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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Песков надеется, что его дочь будет олимпийской чемпионкой: «Конечно, нам бы всем хотелось на это надеяться. Но это очень сложно. К этому стремятся десятки тысяч, а становятся единицы»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что его дочь-фигуристка станет олимпийской чемпионкой.

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