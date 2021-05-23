Военные отдали Уссурийску гарнизон в Воздвиженке

Министерство обороны передало Уссурийску военный гарнизон в Воздвиженке. В муниципальную собственность перешли сотни объектов недвижимости, включая квартиры, водопровод, нежилые здания, тепловые сети, канализацию и котельную, сообщает ИА UssurMedia.
Министерство обороны передало Уссурийску военный гарнизон в Воздвиженке. В муниципальную собственность перешли сотни объектов недвижимости, включая квартиры, водопровод, нежилые здания, тепловые сети, канализацию и котельную, сообщает ИА UssurMedia.
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