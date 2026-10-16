16 октября Китай провел успешное испытание атомной бомбы на полигоне Лобнор в Синьцзяне. Взрыв мощностью около 22 килотонн сделал Китай пятой ядерной державой после США, СССР, Великобритании и Франции, изменив баланс сил в Азии.
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