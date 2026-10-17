Данными поделился эксперт В 2027 году россияне будут работать 247 дней, а отдыхать — 118, заявила первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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