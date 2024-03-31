"Прогноз - неблагоприятный": Коротченко предсказал антирусские договорённости Пашиняна в Брюсселе

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В последние дни Москва по различным каналам - в том числе публично - довела до Еревана предупреждение о крайней нежелательности формирования де-факто (а потом и де-юре) по итогам встречи в Брюсселе 5 апреля политического и военного альянса Армения - ЕС - США, который вынудит Россию к принятию ответных политических и экономических мер.

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