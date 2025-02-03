Подростков из Бескудникова пригласили на встречу с известном дизайнером

Мастер-класс от известного дизайнера пройдет в семейном центре «Преображение» в САО. Во вторник, 4 февраля, здесь состоится мастер-класс по созданию хендмейд-украшений ― очень красивых аксессуаров и бижутерии ручной работы.
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