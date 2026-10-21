На Ямале обновили правила получения жилищного капитала для молодых семей: власти расширили круг тех, кому не придется доказывать 20‑летнее проживание на территории России.
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